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12:10 (мск), источник: 365info.kz

Серику Ахметову сократили срок наказания по амнистии

Осужденный за коррупционные преступления экс-премьер выйдет на свободу на 1 год 7 месяцев и 11 дней раньше.

Источник: Reuters

Выездное заседание суда состоялось в исправительном учреждении АК 159/18, расположенном в поселке Карабас Карагандинской области.

Коллегия удовлетворила ходатайство Серика Ахметова о сокращении неотбытого срока наказания на одну четверть, руководствуясь законом об амнистии, приуроченной к 25-летию независимости Казахстана. Срок отбытия наказания со дня введения в действие закона об амнистии Ахметову сокращен на 1 год 7 месяцев и 11 дней.

В декабре 2015 года Серик Ахметов был признан виновным в совершении коррупционных преступлений и приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 14 марта 2016 года апелляционная коллегия смягчила приговор и сократила срок наказания до 8 лет.

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