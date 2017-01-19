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12:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Путин запустил в эксплуатацию нефтепровод Куюмба-Тайшет в Приангарье

Видеоконференция с президентом России прошла 18 января.

Источник: AP 2016

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста дал старт работе газопровода Бованенково — Ухта-2, нефтепроводов Заполярье — Пурпе и Куюмба — Тайшет (Иркутская область). Церемония запуска прошла накануне, 18 января. Новые нефтепроводы позволят обеспечить прием нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Об этом сообщает И IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В церемонии запуска объектов приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

«Хочу сказать, что мы запускаем в эксплуатацию сразу три крупных промышленных объекта: нефтемагистрали Заполярье — Пурпе, Куюмба — Тайшет, а также вторую нитку газопровода Бованенково — Ухта. Их запуск существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесет ощутимую пользу всей российской экономике, это безусловный факт, и, что очень важно, будет способствовать дальнейшему развитию регионов Российской Федерации», — сказал Валадимир Путин.

Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этих важных и масштабных проектов и подчеркнул, что работа велась в очень непростых природно-климатических условиях. В ходе строительства применялись принципиально новые решения — технологические, технические, была использована самая современная техника отечественного производства, учтены самые строгие экологические стандарты, соблюдены все экологические нормы. В целом эти проекты выполнены на высочайшем профессиональном уровне.

Нефтепровод Куюмба — Тайшет имеет очень важное значение поскольку нефтяники имеют возможность выхода в богатый регион нефтедобычи. Создано 800 рабочих мест, построено 11 тысяч кв. метров жилья, объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы, детские сады, — спортивные объекты, объекты энергетики. В налоговом отношении это 1,5 млрд рублей в бюджеты всех уровней.

Напомним, объемы сдачи нефти в трубопровод Куюмба — Тайшет по заявкам нефтяных компаний составят в 2017 году 660 тысяч тонн. Магистральный нефтепровод Куюмба — Тайшет позволит подключить к трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения в Красноярском крае.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

660 тысяч тонн нефти поступит по трубопроводу в Тайшет Иркутской области в 2017 году.

Владимир Путин в режиме телемоста запустит нефтепровод Куюмба — Тайшет в Приангарье.

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