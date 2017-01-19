Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хостел в Италии отменил оплату за проживание
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Порошенко призвал объединиться, чтобы противостоять России
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Толкалина и Кончаловский расстались
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
9Крещенские купания
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1645-летие Константина Хабенского
12:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Серик Жумангарин назначен вице-министром национальной экономики

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил коллективу ведомства нового вице-министра Серика Жумангарина, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МНЭ.

Источник: Newtimes.kz

Глава ведомства поздравил Жумангарина с назначением, выразив уверенность, что накопленный опыт он сможет эффективно использовать в работе на новой должности.

До этого назначения Серик Жумангарин больше двух лет возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Казахстана. В разные годы Жумангарин работал в министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики.

Вместе с тем, пресс-служба сообщает, что Айдар Арифханов освобожден от должности вице-министра национальной экономики в связи с переходом на другую работу. Глава ведомства поблагодарил Арифханова от имени правительства за работу, высоко оценив его вклад в направление, касающееся поддержки малого и среднего предпринимательства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Алматы пьяный водитель врезался в бетономешалку
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
При сходе лавины на отель в Италии могли погибнуть до 30 человек
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
15-летняя дочь Веры Брежневой озвучила мультфильм «Балерина» Соня Киперман представила свою дебютную работу первым зрителям
Недвижимость
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство Несколько способов сделать комфортной неудобную квартиру
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь