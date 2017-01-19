Серик Жумангарин назначен вице-министром национальной экономики

Глава ведомства поздравил Жумангарина с назначением, выразив уверенность, что накопленный опыт он сможет эффективно использовать в работе на новой должности.

До этого назначения Серик Жумангарин больше двух лет возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Казахстана. В разные годы Жумангарин работал в министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики.