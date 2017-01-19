В России началось тестирование государственного мессенджера
Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил о начале тестирования государственного мессенджера.
Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил о начале тестирования государственного мессенджера.
Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил о начале тестирования государственного мессенджера. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Идет тестирование, результаты разные. Институт развития интернета этой темой активно будет заниматься в этом году», — сказал Клименко.
Главным приоритетом является создание такого приложения, которое бы учитывало особенности каждого учреждения страны и помогало им в работе.
По результатам тестирования будет выработано техническое задание, на основе которого и будет создан мессенджер.
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