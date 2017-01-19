В России началось тестирование государственного мессенджера

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил о начале тестирования государственного мессенджера. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Идет тестирование, результаты разные. Институт развития интернета этой темой активно будет заниматься в этом году», — сказал Клименко.