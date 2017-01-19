Предвыборный штаб Навального откроется в Екатеринбурге
В феврале.
В феврале.
Екатеринбург наряду с Москвой,
«Основной боевой единицей предстоящей кампании будет региональный штаб. Туда будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты», — рассказал руководитель его избирательной кампании Леонид Волков.
К середине 2017 года штабы оппозиционера планируют открыть в 73 городах России. В том числе: в Челябинске и Перми (март), а также в Тюмени (апрель).
«Мы построим агитационную машину — систему региональных штабов, которые будут решать три основные задачи: подготовка к сбору подписей, подготовка наблюдателей, агитация», — поясняет на своей