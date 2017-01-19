Предвыборный штаб Навального откроется в Екатеринбурге

Екатеринбург наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском станет первым городом, где появится предвыборный штаб Алексея Навального. Он откроется в феврале, передает «Уралинформбюро».

«Основной боевой единицей предстоящей кампании будет региональный штаб. Туда будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты», — рассказал руководитель его избирательной кампании Леонид Волков.

К середине 2017 года штабы оппозиционера планируют открыть в 73 городах России. В том числе: в Челябинске и Перми (март), а также в Тюмени (апрель).