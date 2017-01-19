Игорь Паньшин уходит в отставку с поста начальника Приволжского регионального центра МЧС России
Игорь Паньшин выразил слова благодарности всему коллективу Приволжского регионального центра МЧС России.
Игорь Паньшин выразил слова благодарности всему коллективу Приволжского регионального центра МЧС России.
Игорь Паньшин уходит в отставку с поста начальника Приволжского регионального центра МЧС России, сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети.
В сообщении отмечается, что начальник Приволжского регионального центра МЧС России принял данное решение в связи с ликвидацией центра. Кроме того, в дальнейшем он намерен сменить сферу деятельности.
В обращении Игорь Паньшин отмечает, что ему «принять данное решение было нелегко». «Но, взвесив все за и против, победило желание попробовать свои силы на новом поприще, получить новые знания, открыть новые возможности», — добавил он.
Игорь Паньшин выразил слова благодарности всему коллективу Приволжского регионального центра МЧС России «за тот багаж знаний, умения и уверенность в себе, которые позволяли нам многие годы добиваться высоких результатов в службе», и пожелал своим коллегам «расти только вверх и добиваться всего, что задумано».
СПРАВКА
Игорь Владимирович Паньшин родился 19 марта 1963 года в г. Горьком.
В 1985 году окончил Ивановское
Служил в должностях от курсанта, инспектора государственного пожнадзора, начальника караула до начальника одного из отрядов противопожарной службы по охране объектов особой важности.
С марта 2002 года был назначен первым заместителем начальника ГУ ГО и ЧС, начальником УГПС Нижегородской области.
За спасение более 300 беженцев с детьми и ликвидацию пожара в здании общежития Сормовского района в 1997 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». За смелость и мужество, проявленные при тушении пожара на территории воинской части в Дзержинске в августе 1998 года, Игорь Паньшин награжден Орденом Мужества. А в 2007 году — медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.