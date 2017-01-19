Игорь Паньшин уходит в отставку с поста начальника Приволжского регионального центра МЧС России, сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети.

В сообщении отмечается, что начальник Приволжского регионального центра МЧС России принял данное решение в связи с ликвидацией центра. Кроме того, в дальнейшем он намерен сменить сферу деятельности.

В обращении Игорь Паньшин отмечает, что ему «принять данное решение было нелегко». «Но, взвесив все за и против, победило желание попробовать свои силы на новом поприще, получить новые знания, открыть новые возможности», — добавил он.

Игорь Паньшин выразил слова благодарности всему коллективу Приволжского регионального центра МЧС России «за тот багаж знаний, умения и уверенность в себе, которые позволяли нам многие годы добиваться высоких результатов в службе», и пожелал своим коллегам «расти только вверх и добиваться всего, что задумано».

СПРАВКА

Игорь Владимирович Паньшин родился 19 марта 1963 года в г. Горьком.

В 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1990 году — Высшую инженерную пожарно-техническую школу.

Служил в должностях от курсанта, инспектора государственного пожнадзора, начальника караула до начальника одного из отрядов противопожарной службы по охране объектов особой важности.

С марта 2002 года был назначен первым заместителем начальника ГУ ГО и ЧС, начальником УГПС Нижегородской области.

За спасение более 300 беженцев с детьми и ликвидацию пожара в здании общежития Сормовского района в 1997 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». За смелость и мужество, проявленные при тушении пожара на территории воинской части в Дзержинске в августе 1998 года, Игорь Паньшин награжден Орденом Мужества. А в 2007 году — медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.