Антон Логашов стал инвестиционным уполномоченным Иркутской области

Как 18 января 2017 года сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона, основной задачей инвестиционного уполномоченного является содействие в реализации частных инвестиционных проектов, например, эффективному взаимодействию инвесторов и органов государственной власти, которое предполагает, что инвестор может лично обращаться к властям по вопросам, требующим оперативного решения.

«Какие это могут быть вопросы? Любые факторы, препятствующие реализации инвестиционного проекта: административные барьеры, нарушение прав инвесторов, трудности с взаимодействием с органами власти всех ветвей. Наша цель — облегчать процессы, связанные с притоком капитала. Благоприятные условия для ведения бизнеса включают в себя возможность регистрации вновь созданного предприятия, получение разрешения на строительство, постановку земельного участка на кадастровый учет, подключение к электрическим сетям, качество и доступность трудовых ресурсов. Именно эти критерии являются для бизнеса решающими условиями, когда принимается решение об инвестировании. Большое значение имеет открытость и доступность власти, с каждым инвестором мы должны работать не формально, а индивидуально», — отметил Антон Логашов.

Инвестиционный уполномоченный проводит личный прием, а также рассматривает письменные обращения, по итогам которых организует оказание правовой, методической и организационной помощи инвесторам, вырабатывает предложения по устранению тех или иных проблем и административных барьеров, взаимодействует с федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.