Антон Логашов стал инвестиционным уполномоченным Иркутской области
Антон Логашов назначен инвестиционным уполномоченным Иркутской области.
Антон Логашов назначен инвестиционным уполномоченным Иркутской области.
Как 18 января 2017 года сообщила
«Какие это могут быть вопросы? Любые факторы, препятствующие реализации инвестиционного проекта: административные барьеры, нарушение прав инвесторов, трудности с взаимодействием с органами власти всех ветвей. Наша цель — облегчать процессы, связанные с притоком капитала. Благоприятные условия для ведения бизнеса включают в себя возможность регистрации вновь созданного предприятия, получение разрешения на строительство, постановку земельного участка на кадастровый учет, подключение к электрическим сетям, качество и доступность трудовых ресурсов. Именно эти критерии являются для бизнеса решающими условиями, когда принимается решение об инвестировании. Большое значение имеет открытость и доступность власти, с каждым инвестором мы должны работать не формально, а индивидуально», — отметил Антон Логашов.
Инвестиционный уполномоченный проводит личный прием, а также рассматривает письменные обращения, по итогам которых организует оказание правовой, методической и организационной помощи инвесторам, вырабатывает предложения по устранению тех или иных проблем и административных барьеров, взаимодействует с федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.