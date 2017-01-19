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13:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Путин и Медведев поздравили первого Президента Татарстана с юбилеем

На встрече, прошедшей в Кремле, глава государства вручил Минтимеру Шаймиеву подарок — карту древней Тартарии.

(Москва, 19 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Дмитрий Медведев встретились с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым накануне его 80-летия. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Я хочу вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории», — сказал на встрече глава государства, отметив, что это «самая важная работа».

Также Владимир Путин вручил Государственному Советнику РТ в качестве подарка карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау.

Минтимер Шаймиев, также являющийся председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры, рассказал Путину и Медведеву о том, как продвигаются работы по воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери и строительству Болгарской исламской академии.

Напомним, в 2016 году прошла церемония с участием Патриарха Кирилла по закладке первого камня и капсулы в основание восстанавливаемого собора. Проект представляет собой полную копию утраченного в 1932 году оригинала и станет основой возрождаемого комплекса Казанского Богородицкого монастыря.

Болгарскую исламскую академию, строительство которой сегодня продолжается, планируют открыть весной 2017 года. Учебное заведение продолжит традиции татарского богословского наследия и станет ведущим религиозно-образовательным и духовно-просветительским центром страны.

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