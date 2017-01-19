В Воронеже уволилась руководитель областного управления по взаимодействию со СМИ Оксана Соколова

Руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Оксана Соколова покидает свой пост. Чиновница заявила, что не может дальше работать в аппарате губернатора по «личным обстоятельствам».

«По моим непосредственным обязанностям ко мне вопросов у руководителя нет», -цитирует «Коммерсант» Оксану Соколову.

Указом губернатора от 18 января 2017 года чиновницу наградили знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью». Поясняется, что его вручили за «безупречную и эффективную гражданскую службу, высокий профессионализм и большой личный вклад в формирование позитивного общественного мнения» о государственной политике.

Правда, совсем из правительства чиновница не уходит. Теперь она займет должность заместителя руководителя регионального департамента образования.

Пост же руководителя областного управления по взаимодействию со СМИ пока остается вакантным. Эксперты предполагают, что его может занять кто-то из действующих сотрудников управления.