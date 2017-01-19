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13:03 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже уволилась руководитель областного управления по взаимодействию со СМИ Оксана Соколова

Чиновница перешла на работу в департамент образования.

Источник: Reuters

Руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Оксана Соколова покидает свой пост. Чиновница заявила, что не может дальше работать в аппарате губернатора по «личным обстоятельствам».

«По моим непосредственным обязанностям ко мне вопросов у руководителя нет», -цитирует «Коммерсант» Оксану Соколову.
Указом губернатора от 18 января 2017 года чиновницу наградили знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью». Поясняется, что его вручили за «безупречную и эффективную гражданскую службу, высокий профессионализм и большой личный вклад в формирование позитивного общественного мнения» о государственной политике.

Правда, совсем из правительства чиновница не уходит. Теперь она займет должность заместителя руководителя регионального департамента образования.

Пост же руководителя областного управления по взаимодействию со СМИ пока остается вакантным. Эксперты предполагают, что его может занять кто-то из действующих сотрудников управления.

Отметим, что Оксана Соколова стала главным референтом Алексея Гордеева еще в 2009 году — после его назначения на пост губернатора Воронежской области. Потом она получила должность руководителя управления пресс-службы облправительства. А в 2010 году Оксана Владимировна возглавила управление по взаимодействию со СМИ и административной работе облправительства.

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