Филип против дискуссий в формате ЕС — РФ — РМ

«У нас существуют двусторонние отношения, как с ЕС, так и с Россией», — сказал премьер, отметив, что верит в хорошие отношения Молдовы и Российской Федерации и в разблокирование их торгово-экономических отношений посредством диалога Кишинева и Москвы.

Премьер подчеркнул, что в прошлом году Молдова намного продвинулась в отношениях с Россией в вопросе нахождения решения многих проблем. Так, после длительного перерыва состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, был утвержден План действий по развитию торгово-экономических отношений между двумя странами в 2016- 2017 гг.

«Мы очень приблизились к аннулированию таможенных пошлин, исключению списка производителей, имеющих право экспортировать продукцию на российский рынок и снятию эмбарго, а также решению других проблем. У меня состоялась очень хорошая дискуссия с президентом Путиным в конце прошлого года, и я очень обрадовался, что и вчера он подчеркнул о необходимости диалога с нашим правительством, имея в виду ограниченные полномочия президента по важным темам внешней политики», — заключил Павел Филип.