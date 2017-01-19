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15:28 (мск), источник: Noi.md

Филип против дискуссий в формате ЕС — РФ — РМ

Премьер-министр Павел Филип не считает целесообразным вести дискуссии в формате Евросоюз — Россия — Молдова на тему Соглашения об ассоциации. Об этом он заявил, выступая на заседании правительства, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

«У нас существуют двусторонние отношения, как с ЕС, так и с Россией», — сказал премьер, отметив, что верит в хорошие отношения Молдовы и Российской Федерации и в разблокирование их торгово-экономических отношений посредством диалога Кишинева и Москвы.

Премьер подчеркнул, что в прошлом году Молдова намного продвинулась в отношениях с Россией в вопросе нахождения решения многих проблем. Так, после длительного перерыва состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, был утвержден План действий по развитию торгово-экономических отношений между двумя странами в 2016- 2017 гг.

«Мы очень приблизились к аннулированию таможенных пошлин, исключению списка производителей, имеющих право экспортировать продукцию на российский рынок и снятию эмбарго, а также решению других проблем. У меня состоялась очень хорошая дискуссия с президентом Путиным в конце прошлого года, и я очень обрадовался, что и вчера он подчеркнул о необходимости диалога с нашим правительством, имея в виду ограниченные полномочия президента по важным темам внешней политики», — заключил Павел Филип.

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