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15:26 (мск), источник: Noi.md

Филип сказал, сколько денег ЕС выделил Молдове

Европейский союз с момента подписания Соглашения об ассоциации с Молдовой предоставил нашей стране финансовую помощь в сумме 746 млн. евро, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, выступая в ходе заседания правительства.

Он напомнил, что даже на прошлой неделе Молдова получила новую хорошую новость из Брюсселя об утверждении ЕС новой программы макрофинансовой помощи для нашей страны в сумме 100 млн. евро, из которых 40 млн. евро выделяются в виде грантов. Кроме того, ранее властям удалось получить сотни миллионов евро от ЕС на внедрение разных проектов.

Премьер отметил, что общая сумма финансовой помощи ЕС для Молдовы с момента подписания Соглашения об ассоциации составила 746 млн евро, и если граждане Молдовы не почувствовали в полной мере этой поддержки и этих инвестиций, то это не вина ЕС, а властей в Кишиневе, которые должны были более эффективно использовать эту помощь.

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