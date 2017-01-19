Филип сказал, сколько денег ЕС выделил Молдове
Европейский союз с момента подписания Соглашения об ассоциации с Молдовой предоставил нашей стране финансовую помощь в сумме 746 млн. евро, передает NOI.md.
Европейский союз с момента подписания Соглашения об ассоциации с Молдовой предоставил нашей стране финансовую помощь в сумме 746 млн. евро, передает NOI.md.
Об этом заявил
Он напомнил, что даже на прошлой неделе Молдова получила новую хорошую новость из Брюсселя об утверждении ЕС новой программы макрофинансовой помощи для нашей страны в сумме 100 млн. евро, из которых 40 млн. евро выделяются в виде грантов. Кроме того, ранее властям удалось получить сотни миллионов евро от ЕС на внедрение разных проектов.
Премьер отметил, что общая сумма финансовой помощи ЕС для Молдовы с момента подписания Соглашения об ассоциации составила 746 млн евро, и если граждане Молдовы не почувствовали в полной мере этой поддержки и этих инвестиций, то это не вина ЕС, а властей в Кишиневе, которые должны были более эффективно использовать эту помощь.