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12:50 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов верит в победу республик Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов верит в победу Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил на форуме славянского единства «С Россией навеки» в Симферополе.

Аксенов отметил, что крымчане с переживанием наблюдают за событиями, которые происходят в ДНР и ЛНР. «Мы разделяем чувства людей. Нам всем нужно только одно: мир, спокойствие, понимание своих перспектив», — сказал Аксенов.

По его словам, жители Донбасса вынуждены «с оружием в руках защищать свои интересы, свое культурное, духовное пространство».

«То, что они делают, вызывает чувство уважения, благодарности. Их мужество, их твердость в принятии решений, в готовности идти до конца в защите своих интересов вызывают колоссальное уважение. Мы с вами морально поддерживаем их, знаем, как это тяжело, но верим в победу правого дела, не сомневаемся, что здравый смысл, внутренняя убежденность в том, что ты стоишь на правильном пути, приведет к победе, приведет к успеху», — заявил глава РК.

Он также пожелал ДНР и ЛНР процветания. «Победа и сила — в единстве. Мы этого единства достигаем», — подчеркнул Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Форум славянского единства «С Россией навеки» проходит в Симферополе в рамках празднования 363-й годовщины Переяславской рады — Дня воссоединения Украины с Россией (воссоединения Руси).

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