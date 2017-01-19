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13:04 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Для транспортной схемы Екатеринбурга готовят референдум. Позиция Ройзмана

Мэр столицы Среднего Урала объясняет, почему он против всенародного обсуждения.

Источник: РИА "Новости"

В мэрию Екатеринбурга поступило обращение из Госдумы с просьбой инициировать проведение городского референдума, на котором будет решаться вопрос о необходимости транспортной реформы в июле 2017 года. К тому моменту предлагается изменить работу общественного транспорта, сократив число маршрутов и изменив алгоритм их движения.

Согласно инициативе, всенародное обсуждение на местном референдуме может быть проведено одновременно с сентябрьскими выборами губернатора в 2017 году. Инициаторами могут быть как граждане, так и избирательное или общественное объединение либо запустить процедуру можно совместными решениями администрации и Гордумы.

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Между тем, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман против подобной инициативы. «Это не вопрос референдума, потому что слишком сложный. Тем более, что при его обсуждении появится масса популистов. Существующую схему нужно менять, она создавалась в 70-е годы и уже не удовлетворяет потребностям города. Более того, только в прошлом году она принесла 1,8 млрд рублей убытков. В текущем, боюсь, будет еще больше», — заявил «АиФ-Урал» Евгений Ройзман.

Напомним, в январе 2017 года власти Екатеринбурга приступили к самому заметному этапу реформирования общественного транспорта, объявив о ликвидации около 150 действующих пока маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Действующая система позволяет перемещение из точки «А» в точку «Б» в основном без пересадок, новая предполагает уменьшенный интервал движения, но предполагает пересадки с одного вида транспорта на другой. Возник скандал, на фоне которого обнаружилась острая необходимость в информировании горожан о предстоящих изменениях в работе городской логистики. Одновременно появились требования об отмене реформы, которая готовилась еще с лета 2016 года.

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