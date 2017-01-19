Вопрос о стоимости проезда в Новосибирске депутаты обсудят в конце января

Переход к новым транспортным тарифам станет темой внеочередного заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике. Заседание запланировано на 31 января, сообщили ИА REGNUM в областном парламенте.

По словам председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Федора Николаева, внеочередное заседание решено провести, чтобы обсудить ситуацию публично совместно с перевозчиками, профессиональными общественными организациями, депутатами горсовета, представителями мэрии и правительства. Парламентарий отмечает, что необходимо посмотреть, что реально происходит в отрасли, составить диалог и тогда принять решение. Вопрос повышения тарифов на проезд в транспорте комитетом был поднят еще на декабрьском заседании. Тогда же депутаты поняли, что с начала года перейти на новые тарифы нереально.

«Мы неоднократно говорили о том, что в сфере перевозок процветают “серые” схемы, официальные зарплаты “натягиваются” чуть выше прожиточного минимума, а остальная часть платится “вчерную”. Перевозчики заявляют, что нужно повысить тарифы на проезд, но при этом на часть зарплаты налоги не начисляются, бюджет недополучает НДФЛ. Повышение тарифов обоснованно — идет рост стоимости электроэнергии, ГСМ. В районах области вопросов нет: там процесс идет отлаженно и системно. Проблема с организацией перевозок именно в Новосибирске», — считает Федор Николаев, подчеркивая, что на внеочередном заседании планируется также рассмотреть вопрос о приобретении подвижного состава для ПАТП-4, обслуживающего сеть маршрутов в Советском, Первомайском, Октябрьском и Кировском районах Новосибирска, а также семи пригородных маршрутов.

Напомним, что вопрос о повышении стоимости транспортного тарифа новосибирские областные власти поднимали еще в прошлом году. Так, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов в ноябре 2016 года заявил, что проезд в общественном транспорте региона может подорожать с 1 декабря 2016 года. А до этого, в марте, Титов уверял, что повышения стоимости проезда в новосибирском общественном транспорте в 2016 году не будет. После некоторого ажиотажа вокруг данного вопроса заместитель председателя новосибирского областного парламента Валерий Ильенко заявил, что после выборов в Законодательное собрание на пресс-конференции он сообщил, что повышения тарифов в 2016 году не будет и предположил, что так оно и будет. Вопрос перешел на следующий год. Рост тарифов предполагался на те же 1−2 рубля в начале 2017 года.

По данным корреспондента ИА REGNUM, сейчас проезд в троллейбусах и трамваях в Новосибирске стоит 18 рублей, автобусах — 19 рублей, метро — 20 рублей, маршрутных такси — от 25 до 28 рублей.