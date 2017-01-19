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13:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области запланировали снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума составил 10 225 рублей, говорится в документах на сайте Минтруда.

Источник: Reuters

В Новосибирской области запланировали снизить прожиточный минимум, об этом свидетельствует проект постановления Минтруда НСО, оно пока не подписано губернатором.

Средняя величина прожиточного минимума в IV квартале 2016 года расчете на душу населения составит 10225 рублей (-70 рублей), для трудоспособного населения — 10869 (-94 рубля) рублей, пенсионеров — 8246 рублей (-54), детей — 10481 рубль (+2 рубля).

Средняя величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III квартале 2016 года составляет 10295 рублей.

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