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12:54 (мск), источник: Om1.ru

Омская мэрия грозит уголовной ответственностью за сосульки и наледь

Поручение о борьбе с опасностью было дано сегодня на заседании межведомственной комиссии.

Источник: РИА "Новости"

Департамент городского хозяйства администрации Омска требует, чтобы управляющие компании, организации, учреждения должны более активно бороться с наледями и сосульками.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса города перед организациями была поставлены задача о более ответственном подходе к уборке снега и льда.

Арендаторы, собственники зданий, управляющие компании, учреждения, организации особое внимание должны уделить борьбе с сосульками и наледью.

Евгений Фомин, первый заместитель директора департамента городского хозяйства:

 — Все хозяйствующие субъекты обязаны в первоочередном порядке заботиться о безопасности граждан. Сосульки и наледь должны незамедлительно убираться при появлении. Это требование мэра Вячеслава Двораковского касается и частных организаций, и жилого фонда, и государственных учреждений. Окружным администрациям при проведении контрольных мероприятий уже дано поручение обращать на эти вопросы самое пристальное внимание.

В департаменте городского хозяйства мэрии напомнили, в случае чрезвычайного происшествия, например, травм или гибели людей из-за недостаточной уборки, должностных лиц будут ждать судебные тяжбы и уголовная ответственность.

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