Омская мэрия грозит уголовной ответственностью за сосульки и наледь
Поручение о борьбе с опасностью было дано сегодня на заседании межведомственной комиссии.
Поручение о борьбе с опасностью было дано сегодня на заседании межведомственной комиссии.
Департамент городского хозяйства администрации Омска требует, чтобы управляющие компании, организации, учреждения должны более активно бороться с наледями и сосульками.
На заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования
Арендаторы, собственники зданий, управляющие компании, учреждения, организации особое внимание должны уделить борьбе с сосульками и наледью.
Евгений Фомин, первый заместитель директора департамента городского хозяйства:
— Все хозяйствующие субъекты обязаны в первоочередном порядке заботиться о безопасности граждан. Сосульки и наледь должны незамедлительно убираться при появлении. Это требование мэра Вячеслава Двораковского касается и частных организаций, и жилого фонда, и государственных учреждений. Окружным администрациям при проведении контрольных мероприятий уже дано поручение обращать на эти вопросы самое пристальное внимание.
В департаменте городского хозяйства мэрии напомнили, в случае чрезвычайного происшествия, например, травм или гибели людей