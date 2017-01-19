Омская мэрия грозит уголовной ответственностью за сосульки и наледь

Департамент городского хозяйства администрации Омска требует, чтобы управляющие компании, организации, учреждения должны более активно бороться с наледями и сосульками.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса города перед организациями была поставлены задача о более ответственном подходе к уборке снега и льда.

Арендаторы, собственники зданий, управляющие компании, учреждения, организации особое внимание должны уделить борьбе с сосульками и наледью.

Евгений Фомин, первый заместитель директора департамента городского хозяйства:

— Все хозяйствующие субъекты обязаны в первоочередном порядке заботиться о безопасности граждан. Сосульки и наледь должны незамедлительно убираться при появлении. Это требование мэра Вячеслава Двораковского касается и частных организаций, и жилого фонда, и государственных учреждений. Окружным администрациям при проведении контрольных мероприятий уже дано поручение обращать на эти вопросы самое пристальное внимание.