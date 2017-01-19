Более 500 военнослужащих Балтфлота начали подготовку к АРМИ-2017

Уже начались первые этапы Всеармейских состязаний по профессиональному мастерству — «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж», сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В Калининградской области отборочные этапы проходят сразу на четырех полигонах.

«Соревнуются экипажи боевых машин пехоты “БМП-2” и танков “Т-72”, расчеты беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также войсковые разведчики и снайперы. Военнослужащим предстоит продемонстрировать уровень своей профессиональной выучки в индивидуальном и командных зачетах, огневой, тактической, специальной и физической подготовкам», — говорят на Балтфлоте.

Также предусмотрены флотские и окружные этапы состязаний.