Президент снова занялся наведением порядка в земельных отношениях

Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков 19 января, передает БЕЛТА.

Глава государства не исключил, что законодательство о земле может претерпевать изменения с течением времени. Однако потребовал ответа на вопрос, какие именно изменения в ситуации с землей заставляют сегодня вернуться к рассмотрению этих документов, в частности, корректировку указа «Об изъятии и предоставлении земельных участков».

Президент напомнил, что в Беларуси существовали разные подходы к регулированию земельного законодательства: в свое время жетский контроль государства был ослаблен, и принятие решений о передаче земли было делегировано губернаторам на местах. Однако, как подчеркнул Лукашенко, это послабление привело к запущению территорий. Именно поэтому, подчеркнул Лукашенко, он был вынужден «вернуть это право президенту».

По мнению Лукашенко, новый проект указа в этой области должен повляить на обеспечение сохранности земельных ресурсов как национального достояния государства, упростить процедуры предоставления земельных участков, предотвратить махинации с землей.