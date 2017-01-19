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14:18 (мск), источник: Ежедневник.by

Президент снова занялся наведением порядка в земельных отношениях

Лукашенко считает необходимым исключить административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков. Однако при этом он потребовал «навести порядок» с инвесторами, которые получили землю и не исполняют своих обязательств.

Источник: Reuters

Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков 19 января, передает БЕЛТА.

Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию.
Александр Лукашенкопрезидент

Глава государства не исключил, что законодательство о земле может претерпевать изменения с течением времени. Однако потребовал ответа на вопрос, какие именно изменения в ситуации с землей заставляют сегодня вернуться к рассмотрению этих документов, в частности, корректировку указа «Об изъятии и предоставлении земельных участков».

Президент напомнил, что в Беларуси существовали разные подходы к регулированию земельного законодательства: в свое время жетский контроль государства был ослаблен, и принятие решений о передаче земли было делегировано губернаторам на местах. Однако, как подчеркнул Лукашенко, это послабление привело к запущению территорий. Именно поэтому, подчеркнул Лукашенко, он был вынужден «вернуть это право президенту».

По мнению Лукашенко, новый проект указа в этой области должен повляить на обеспечение сохранности земельных ресурсов как национального достояния государства, упростить процедуры предоставления земельных участков, предотвратить махинации с землей.

В настоящее время остро стоит вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот земельных участков, занятых инвесторами, не исполняющими свои обязательства. Особенно в Минской области. Необходимо навести порядок с такими инвесторами.
Александр Лукашенкопрезидент

На совещании было отмечено, что с начала 2017 года действует новый Лесной кодекс, который изменил подходы к организации лесного хозяйства. Александр Лукашенко поручил доложить, как учтены в проекте указа положения этого документа, каким образом теперь будут предоставляться земли, ранее относившиеся к лесам первой и второй группы, и проводятся ли мероприятия по разработке новых лесоустроительных проектов.

Отдельно президент поинтересовался проводимыми мерами по вырубке деревьев вблизи линий электропередачи. По его словам, сплошная вырубка или повторение прошлогодней ситуации, когда в результате вала без электричества остались многие населенные пункты, недопустимы. «Мне уже принесли документ — вдоль кольцевой дороги надо вырубить 220 деревьев. Чем они мешают линии электропередачи? Сколько деревьев до сих пор упало на эту линию электропередачи? Хотел бы услышать объяснения подобных предложений», — подчеркнул глава государства.

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев доложил, что при разработке проекта документа, предусматривающего корректировку указа «Об изъятии и предоставлении земельных участков», были учтены предложения практически всех государственных органов, в том числе Генпрокуратуры и КГК. Кроме того, проект указа размещался на сайте Госкомитета по имуществу и обсуждался с бизнес-сообществом. Документом предлагается, не изменяя концептуально существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков, усовершенствовать данные процедуры и механизмы защиты прав землепользователей, а также усилить ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам.

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