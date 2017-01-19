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12:58 (мск), источник: УНИАН

Рада разрешила допуск иностранных войск в Украину в 2017 году для участия в учениях

Верховная Рада приняла закон об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях (№ 5636).

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено одобрить решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, в украинско-американских учениях «Си Бриз-2017» и в украинско-американских учениях «Репид Трайдент-2017».

Так, предусмотрено разрешить допуск в 2017 году на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил иностранных государств: США, других стран НАТО и государств — участников программы «Партнерство ради мира» (до 3 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2017 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил; США, других стран НАТО и государств — участников программы «Партнерство ради мира» (до 2,5 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники) сроком до 25 суток в июле-сентябре 2017 года в рамках украинско-американских учений «Си Бриз-2017».

Кроме того, речь идет о подразделениях США, других стран НАТО и государств — участников программы «Партнерство ради мира» (до 2 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов) сроком до 25 суток в июне-ноябре 2017 года в рамках украинско-американских учений «Репид Трайдент-2017».

Как говорится в пояснительной записке, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2017 году, в сумме 34 888,3 тыс. грн планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных Министерству обороны Украины на 2017 год по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и подготовки войск» по направлению «подготовка войск, проведение международных учений (операций)».

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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