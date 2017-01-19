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13:29 (мск), источник: Pro Город Самара

Полиция требует от минтранса приостановить реализацию проекта магистрали «Центральная»

Сейчас Самарская область с проектом «Центральной» участвует в конкурсе на получение государственного гранта.

ГУ МВД по Самарской области обратилось в областной арбитражный суд с иском к региональному министерству транспорта и автомобильных дорог, пишет «Самарское обозрение».

В исковом заявлении подчиненные генерала Сергея Солодовникова требуют от минтранса исключить из перечня объектов недвижимости, подлежащих изъятию в связи со строительством магистрали «Центральная», земельный участок, который находится в ведении областного ГУ МВД. На этой площадке расположено производственное здание, в капитальный ремонт которого правоохранительные органы вложили значительные средства.

В дополнение в этому ГУ МВД потребовало приостановить реализацию проекта строительства автомагистрали «Центральная». Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. В полиции не стали отступать и подали апелляцию, которая 17 января была принята к рассмотрению. Следующее заседание по делу пройдет в марте.

Напомним, строительство магистрали «Центральная» должно начаться после завершения игр ЧМ-2018, поэтому данная ситуация, с одной стороны, не представляет угрозы для проекта. Однако это уже далеко не первое обращение в суд на минтранс по поводу земельных участков. Так, владельцы земель, через которые должна пройти трасса, начали опротестовывать заниженную стоимость выкупа участков и в большинстве случаев (в 7 из 9) им это удалось.

Все это может сказаться на финансировании проекта. Сейчас Самарская область с проектом «Центральной» участвует в конкурсе на получение государственного гранта, который должен составить 50% от стоимости проекта новой дороги. И при отборе получателей принимающие решение чиновники могут учесть наличие неразрешенных конфликтов.

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