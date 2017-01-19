Правительство увеличит единовременное пособие по рождению ребёнка

Пособие, которое выплачивается при рождении ребёнка, теперь будет равно минимальной продовольственной корзине, необходимой для ухода за младенцем. Сумма выплат будет пересматриваться каждый год правительством. В этом году, по данным Научно-исследовательского института Академии наук, она равняется 5 300 леев.

Незастрахованные лица будут получать пособие по уходу за ребёнком на протяжении двух лет, что на полгода больше, чем в 2016.

Родителям близнецов будут выплачивать ежемесячные пособия. Их будут рассчитывать для каждого ребёнка индивидуально.

Поправки предусматривают изменения в выплате пособий для опекунов, и для сирот. Молодые люди в возрасте 18 лет, которые остались без родительской опеки, и хотят продолжать обучение, будут получать финансовую помощь от государства.