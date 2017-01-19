Минздрав обещает украинцам бесплатные медикаменты

По данным исследовательской компании Proxima Research, только за 9 месяцев прошлого года больницы, получающие финансирование из местных бюджетов, закупили медикаментов на 2,4 млн гривен.

Проект Нацперечня может быть передан в Кабмин уже в конце января. Сейчас документ обсуждается общественностью. Его действие будет распространяться на все закупки лекарств за деньги местных бюджетов для коммунальных и государственных медучреждений. Причем, покупать препараты, не включенные в Национальный перечень, больницы смогут лишь при условии полного обеспечения ими своих потребностей в лекарствах в рамках утвержденного списка.

«С помощью Национального перечня мы создаем в стране базу для гарантированного обеспечения всех граждан основными эффективными и качественными препаратами, которые им необходимы для лечения, — заверила журналистов и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. — На госпитальном этапе (в больницах, — ред.) все лекарства, включенные в Национальный перечень, будут бесплатными, а на амбулаторном — стоимость будет возмещена с помощью реимбурсации».

Министерство здравоохранения предлагает правительству обновить Национальный перечень основных лекарств, которые пациенты смогут бесплатно получать в больницах и других медучреждениях.

Проект нового Нацперечня основан на приоритетных для лечения заболеваниях и состояниях, рассказала РБК-Украина Александра Олещук. К таким относятся болезни системы кровообращения, кожи, органов чувств и дыхания, злокачественные новообразования, травмы и отравления, инфекционные заболевания, сахарный диабет, цирроз, хроническое заболевание почек и другие.

По словам эксперта фармрынка Алины Ткаченко, препараты, включенные в новую версию Нацперечня, разработаны давно, на них уже создано большое количество аналогов, и поэтому стоимость их невысока по сравнению с последними, более эффективными разработками.

Если новый национальный список лекарств будет принят, то перечень 2009 года будет кардинально изменен, а 1996 года — аннулирован. В проект Нацперечня включены 345 наименований действующих веществ лекарств, а не названия торговых марок медикаментов. Сделано это для того, чтобы не допустить дискриминации производителей, которые выпускают препараты под разными торговыми марками, но с использованием одинаковых веществ.

«Многие из них не имеют доказанной эффективности и не используются в международных протоколах лечения. Поэтому было принято решение о необходимости формирования нового единого Нацперечня основных лекарственных средств», — рассказала РБК-Украина глава Экспертного комитета Минздрава по отбору и использованию основных лекарственных средств (разработчик проекта Нацперечня) Александра Олещук.

Сейчас в Украине действуют два документа, принятые в 1996 и 2009 годах соответственно, регулирующие покупку медикаментов для больниц. В этих двух перечнях содержится около тыс. названий, как действующих веществ, так и торговых марок.

Если Кабмин утвердит новую редакцию Нацперечня до конца месяца, его действие не будет распространяться на закупки лекарств Минздравом за средства до 1 апреля 2019 года. Эта дата окончания срока действия закона, которым определен механизм госзакупок препаратов посредством международных организаций.

Кроме того, приоритетными Экспертный комитет рекомендовал считать заболевания, по лечению которых государство предоставляет социальные гарантии. Например, ДЦП, наркоманию, инфекционные заболевания, профилактика которых предусмотрена вакцинацией, состояния, требующие проведения гемодиализа. Также в Нацперечень будут включены препараты для лечения орфанных (редких) заболеваний.

Алина Ткаченко уточнила РБК-Украина, что в новый Нацперечень попали и довольно современные препараты, такие как, например, будесонид — препарат для лечения некоторых видов болезней легких.

«Преимущество этого препарата в том, что он поступает в организм с ингаляцией, эффективно устраняет воспаление в бронхах и при этом не вызывает тяжелых побочных эффектов, провоцируемых введением внутривенных гормонов. Это критически важно для лечения детей», — отметила она.

Базой для нового списка послужил Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ, который является ориентиром для обеспечения населения медицинской помощью. В украинский Нацперечень также будут включены и действующие вещества, которые пока не зарегистрированы в нашей стране, но указаны в базовом перечне ВОЗ как препараты с доказанной эффективностью, безопасностью и экономической целесообразностью при лечении заболеваний.

Речь идет, к примеру, о дефероксамине — антидоте при отравлении препаратами железа, фомепизоле — антидоте при отравлении метиловым спиртом, дапсоне — эффективный препарат для лечения поражений кожи.

В Экспертном комитете Минздрава надеются, что наличие таких препаратов в Нацперечне будет стимулировать фармпроизводителей подавать заявки на регистрацию лекарств с этими веществами в Украине.

«Ведь это открывает возможности участия в госзакупках, прогнозирования объемов производства и продажи, сотрудничества с государством на принципах прозрачности. Это только расширит доступ наших граждан к эффективному лечению болезней», — отметила Александра Олещук.

Но в новом Нацперечне украинцы не найдут некоторые уже ставшие популярными препараты, такие как, например, «Актовегин» или «Амизон». Ведь их эффективность и безопасность не доказана, объяснили РБК-Украина в Экспертном комитете.

Забытые лекарства

Впрочем, введение государством перечня лекарств для больниц не означает, что пациенты будут бесплатно получать в медучреждениях дорогостоящие препараты.

«Допустим, в больницу поступил пациент с аппендицитом. Для операции нужны средства для наркоза, а после — антибиотики и обезболивающие. Идея нового перечня состоит в том, что потребность в препаратах, в него включенных, полностью ложится на государство. Но, тут важно понимать, что бесплатно он получит самые дешевые препараты. Если же пациент захочет использовать более дорогие аналоги, то тогда придется самостоятельно покупать их в аптеке», — уточнила Алина Ткаченко.

Но даже введение обновленного Нацперечня не гарантирует украинским пациентам наличие в больницах всех необходимых лекарств. Так, по словам исполнительного директора благотворительного фонда «Пациенты Украины» Ольги Стефанишиной, в проекте не учтен целый ряд жизненно важных препаратов.

«Качество самого проекта стало для нас сюрпризом. Основной целью документа было обновление Нацперечня, чтобы оставить в нем жизненно важные препараты и убрать лишние, не являющиеся критичными в лечении пациентов. Однако Экспертный комитет по непонятным причинам не включил в проект Нацперечня препараты, которые есть даже в базовом перечне ВОЗ», — отмечает Ольга Стефанишина.

В качестве примера она приводит такое действующее вещество как софосбувир, которое используется для лечения гепатита.

По информации руководителя организации «Пациенты Украины», в проекте также отсутствуют и некоторые важные препараты для лечения пациентов с ВИЧ, гемофилией, ювенильным ревматоидным артритом, муковисцидозом, редкими заболеваниями.

А соучредитель фонда «Таблеточки» Ирина Литовченко отметила, что в проекте Нацперечня отсутствуют 44 из 120 названий, используемых сейчас препаратов для онкологических больных.

«То есть, примерно треть препаратов не вошли в проект Нацперечня. В частности, нет базовых противоопухолевых и противогрибковых медикаментов. К примеру, нет лекарства, которое используется при пересадке костного мозга. Без него нельзя проводить такую операцию», — рассказала она РБК-Украина.

Однако Александра Олещук уточнила, что Экспертный комитет действительно не внес в проект Нацперечня некоторые препараты, в том числе, и софосбувир.

«В нем нет лекарств, которые несут сверхсильную финансовую нагрузку на государственный бюджет, или, если такую нагрузку пока невозможно просчитать. Прежде всего, это инновационные лекарственные средства, например, софосбувир, таргетная терапия для лечения онкологических заболеваний (одна из последних технологий лечения онкологических заболеваний, — ред.)», — объяснила она позицию комитета.

Но Ирина Литовченко к этой позиции относится скептически. «Не все из этих 44 препаратов входят в базовый ВОЗовский перечень, но большинство все-таки там присутствует. Кроме того, не все невключенные в Нацперечень препараты сильно дорогие, — рассказала она РБК-Украина. — К примеру, в него не попал ни один из четырех противогрибковых препаратов, которые используются в онкологии. Туда не попал ни самый дешевый — за 2 тыс. гривен за упаковку, ни самый дорогой препараты — за 30 тыс. гривен. Эти лекарства крайне важны для украинских онкологических больных. Многие онкопациенты умирают именно из-за грибка и других инфекций, лекарства от которых обязаны быть в национальном перечне».

Тем не менее, в Экспертном комитете заверяют, что эти дорогие инновационные лекарства имеют все шансы попасть в новый Нацперечень. По словам Александры Олещук, это произойдет, если «будет подана заявка на их включение, приведены доказательства эффективности и безопасности, и производителем предложена цена, посильная для госбюджета».

При внесении действующих веществ в Нацперечень будет также учитываться ряд показателей. А именно: данные сравнительного анализа между затратами на лекарства и их эффективностью, безопасностью, способностью улучшать качество жизни пациента.

Если Экспертный комитет не внесет в новый Нацперечень недостающие, по мнению пациентских организаций, лекарства до 2019 года, это означает, что многие пациенты рискуют остаться без медикаментов. Ведь с 2019 года все закупщики препаратов за бюджетные средства в Украине будут обязаны покупать лекарства только из Нацперечня.

Вместе с тем, существует риск того, что Экспертный комитет не успеет за два года внести в Нацперечень недостающие препараты.

«По нашим подсчетам, в Нацперечень необходимо внести около 200 веществ. Срок рассмотрения заявки на один препарат от трех до шести месяцев. В комиссии работает чуть больше 10 человек. Этих ресурсов, очевидно, недостаточно для своевременного наполнения Нацперечня. Потому логично внести максимальное количество препаратов на начальном этапе, — отмечает Ольга Стефанишина. — Мы обратились к членам комитета и к руководству Минздрава с просьбой внести как можно большее количество действующих веществ сейчас. В противном случае, этот Нацперечень несет большой риск для пациентов остаться без жизненно важных лекарств».