Глава Крымского района Анатолий Разумеев отправлен в отставку

Обращение об отставке Анатолия Разумеева подготовила группа депутатов района. Предложение было поддержано губернатором края.

В ходе 23-й внеочередной сессии Совета муниципального образования Крымский район большинством голосов депутатов принято положительное решение об отставке Анатолия Разумеева.

Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет Сергей Лесь, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Разумеев полтора года назад стал фигурантом уголовного дела. Как сообщал «Югополис», глава Крымского района был заключен под домашний арест в декабре 2015 года по подозрению в превышении должностных полномочий.

Тем не менее, тогда местные депутаты отказались увольнять задержанного следователями Разумеева, поскольку не нашли в его деятельности коррупционной составляющей.

По версии следствия, в июне 2013 года чиновник подписал распоряжение о выделении денег для покупки продуктов питания для приемных администрации района. Между тем, продукты питания приобретались для иных нужд, что не является представительскими расходами и не предусмотрено законодательством.

С июля 2013 по декабрь 2014 года из бюджетных средств выделили свыше 560 тысяч рублей, которые были потрачены лишь на приемную главы администрации — для его личных нужд.

Кроме того, по данным следствия, в 2011 году Разумеев необоснованно подписал постановление о предоставлении местному жителю земельного участка вдоль дороги Черный Ерик — Слободка, который находится на территории государственного природного заказника.