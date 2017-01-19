В Нижнем Новгороде опровергли отставку главы департамента образования Ирины Тарасовой

Ранее в нижегородских СМИ появилась информация о том, что Тарасова покидает свой пост. На запрос NewsNN в пресс-службе городской администрации ответили, что Тарасова находится на своем рабочем месте и на пенсию не выходит. Ей начислена муниципальная надбавка к пенсии за выработанный муниципальный стаж.

Ирина Тарасова родилась 23 февраля 1956 года в Горьком. Возглавляет городской департамент образования с октября 2002 года. До этого с 1979 года работала учителем истории в средней школе № 9. В 1989 году стала директором средней общеобразовательной школы № 117. В марте 1989 года стала Отличником народного просвещения, директором высшей категории. В июне 1997 года получила звание «Заслуженный учитель РФ». Дважды (в 1996 и в 2000 годах) избиралась депутатом думы города Нижнего Новгорода. В 2005 году Тарасова получила диплом ученой степени кандидата педагогических наук, в 2010 году — диплом доктора наук.