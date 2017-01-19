Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Назван размер пенсии, которую Обама начнет получать с февраля
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
10«Бегущий огонь»
14Зима в Северном полушарии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13:42 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде опровергли отставку главы департамента образования Ирины Тарасовой

Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Тарасова не пойдет на пенсию. Несмотря на то, что чиновнице уже исполнилось 60 лет, она продолжит работу.

Ранее в нижегородских СМИ появилась информация о том, что Тарасова покидает свой пост. На запрос NewsNN в пресс-службе городской администрации ответили, что Тарасова находится на своем рабочем месте и на пенсию не выходит. Ей начислена муниципальная надбавка к пенсии за выработанный муниципальный стаж.

Ирина Тарасова родилась 23 февраля 1956 года в Горьком. Возглавляет городской департамент образования с октября 2002 года. До этого с 1979 года работала учителем истории в средней школе № 9. В 1989 году стала директором средней общеобразовательной школы № 117. В марте 1989 года стала Отличником народного просвещения, директором высшей категории. В июне 1997 года получила звание «Заслуженный учитель РФ». Дважды (в 1996 и в 2000 годах) избиралась депутатом думы города Нижнего Новгорода. В 2005 году Тарасова получила диплом ученой степени кандидата педагогических наук, в 2010 году — диплом доктора наук.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
В России началось тестирование государственного мессенджера
В результате обрушения здания в Тегеране погибли 30 пожарных
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 необычных мест хранения на кухне
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь