Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хостел в Италии отменил оплату за проживание
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Три друга из Кирова создали бизнес, принесший 22 млн руб. за год
Певица Натали скрывает беременность
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Аренда недорогого жилья в Москве подешевела
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
9Крещенские купания
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14:15 (мск), источник: Ежедневник.by

В понедельник белорусская делегация отправится в Женеву на переговоры по ВТО

В понедельник, 23 января, большая белорусская делегация от правится в Женеву на проведение первого большого района переговоров по вступлению Беларуси в ВТО.

Источник: Ежедневник.by

Как рассказал член делегации, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, в переговорах примут участие сто стран-участниц ВТО. При этом сам раунд, на котором планируется рассмотреть большой круг вопросов, будет проходить в течение всей будущей недели.

«Есть заявки со стороны стран-членов ВТО по увеличению квот беспошлинных поставок нашей продукции и заявки на снижение таможенных пошлин, все они будут обсуждаться», — пояснил Алексей Богданов. По его словам, также планируется обсудить вопрос ветеринарных сертификатов.

«Это вопросы рабочие, мы едем объяснять, общаться. Это процесс длительный, так как ВТО предусматривает очень много консультаций переговоров», посянил Алексей Богданов.

По словам представителя Минсельхозпрода, вопрос снижения пошлин для белорусских товаров стоит весьма остро. Например, наше продовольствие с трудом проходит на рынок ЕС, так как там действуют серьезные заградительные меры на пути экспорта.

«Таможенные пошлины на молочную продукцию в ЕС увеличивают наши цены в два раза. Просто так. Вот привезли головку сыра, которую мы продаем за 3−4 доллара, умножаем на два получаем 6−8 долларов. Это только привезти и растаможить, не говоря уже о наценках магазина и т. д. и т. п. А у них свои сыры по 3, 5, 6 евро. Получается, что мы уже априори становимся дороже», — пояснил Алексей Богданов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Продажи квартир в Минске достигли исторического максимума
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
В России началось тестирование государственного мессенджера
Бизнес-центр обрушился в Тегеране: погибли 30 пожарных
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России Шикарный особняк выполнен в классическом стиле. Жилая площадь огромного дома составляет 2,57 тысячи квадратных метров. Здание находится на участке площадью 2,3 гектара. Рядом с ним протекает река.
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь