В понедельник белорусская делегация отправится в Женеву на переговоры по ВТО

Как рассказал член делегации, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, в переговорах примут участие сто стран-участниц ВТО. При этом сам раунд, на котором планируется рассмотреть большой круг вопросов, будет проходить в течение всей будущей недели.

«Есть заявки со стороны стран-членов ВТО по увеличению квот беспошлинных поставок нашей продукции и заявки на снижение таможенных пошлин, все они будут обсуждаться», — пояснил Алексей Богданов. По его словам, также планируется обсудить вопрос ветеринарных сертификатов.

«Это вопросы рабочие, мы едем объяснять, общаться. Это процесс длительный, так как ВТО предусматривает очень много консультаций переговоров», посянил Алексей Богданов.

По словам представителя Минсельхозпрода, вопрос снижения пошлин для белорусских товаров стоит весьма остро. Например, наше продовольствие с трудом проходит на рынок ЕС, так как там действуют серьезные заградительные меры на пути экспорта.