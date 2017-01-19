Проверка полицейского Главка комиссией МВД носит плановый характер

В ведомстве не стали отвечать на вопрос будет ли комиссия изучать случаи гибели нескольких сотрудников полиции и нападений на них, произошедшие в 2016 году. В МВД также пояснили, что предыдущая подобная инспекция проводилась 9 лет назад.

«По результатам предыдущего инспектирования, проведенного в 2007 году, оперативно-служебная деятельность ГУ МВД по Самарской области оценена «удовлетворительно», — указывается в ответе на запрос.