Проверка полицейского Главка комиссией МВД носит плановый характер
Работа комиссии центрального аппарата МВД в Главном управлении МВД по Самарской области, начавшаяся 16 января, носит плановый характер, сообщили в
Работа комиссии центрального аппарата МВД в Главном управлении МВД по Самарской области, начавшаяся 16 января, носит плановый характер, сообщили в
В ведомстве не стали отвечать на вопрос будет ли комиссия изучать случаи гибели нескольких сотрудников полиции и нападений на них, произошедшие в 2016 году. В МВД также пояснили, что предыдущая подобная инспекция проводилась 9 лет назад.
«По результатам предыдущего инспектирования, проведенного в 2007 году,
Напомним, в рамках инспекции руководитель комиссии