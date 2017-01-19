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14:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев настаивает на увольнении чиновников Нижнего Новгорода, не способных организовать работу по уборке и вывозу снега

Как заявил в эфире ТК «Волга» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, администрация Нижнего Новгорода не смогла освоить выделенные из регионального бюджета 50 млн. рублей на вывоз снега.

Источник: РИА "Новости"

Шанцев пояснил, что в конце 2016 года на вывоз снега в Нижнем Новгороде дополнительно было выделено 50 млн. рублей, однако 19 из них были возвращены в бюджет региона.

«Я сам ездил по дворам, показывал руководителя Нижнего Новгорода, где недоработки. Мы говорили о том, что не хватает средств для того, чтобы вывозить снег и эти кучи мешают дальше убираться», — сказал глава региона. Он также отметил, что в ходе разговора с главой администрации города, каждому району областного центра необходимо 6 млн рублей на уборку и вывоз снега. «Восемь районов в Нижнем Новгороде. Мы выделили в конце 2016 года 50 млн. рублей. Достаточно, чтобы снег вывести. Вы думаете их использовали? 19 млн. вернули назад. Не смогли использовать! Не могли организовать работу!», — подчеркнул он.

«Сейчас мы говорим, снимайте с работы, тех людей, которые не могут организовать работу. Ставьте тех, которые могут организовать работу», — резюмировал Валерий Шанцев.

Ранее сообщалось, что суд обязал администрацию Нижнего Новгорода организовать специально подготовленные места для приема снега.

Напомним, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов заявил, что намерен разобраться с руководством компании «Саюс-Самара» в связи с массовыми жалобами жителей Кузнечихи-2 на уборку и вывоз снега в микрорайоне. Между тем, лишь одна из пяти компаний-подрядчиков по уборке снега в Советском районе Нижнего Новгорода имеет диспетчерскую службу для связи с населением.

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