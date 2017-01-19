Валерий Шанцев настаивает на увольнении чиновников Нижнего Новгорода, не способных организовать работу по уборке и вывозу снега

Шанцев пояснил, что в конце 2016 года на вывоз снега в Нижнем Новгороде дополнительно было выделено 50 млн. рублей, однако 19 из них были возвращены в бюджет региона.

«Я сам ездил по дворам, показывал руководителя Нижнего Новгорода, где недоработки. Мы говорили о том, что не хватает средств для того, чтобы вывозить снег и эти кучи мешают дальше убираться», — сказал глава региона. Он также отметил, что в ходе разговора с главой администрации города, каждому району областного центра необходимо 6 млн рублей на уборку и вывоз снега. «Восемь районов в Нижнем Новгороде. Мы выделили в конце 2016 года 50 млн. рублей. Достаточно, чтобы снег вывести. Вы думаете их использовали? 19 млн. вернули назад. Не смогли использовать! Не могли организовать работу!», — подчеркнул он.

«Сейчас мы говорим, снимайте с работы, тех людей, которые не могут организовать работу. Ставьте тех, которые могут организовать работу», — резюмировал Валерий Шанцев.

Ранее сообщалось, что суд обязал администрацию Нижнего Новгорода организовать специально подготовленные места для приема снега.