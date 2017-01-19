Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Испании донского программиста
Представитель Кремля заявил, что Россия не допустит безосновательного ущемления прав своих граждан, где бы они не находились.
Представитель Кремля заявил, что Россия не допустит безосновательного ущемления прав своих граждан, где бы они не находились.
«Российская сторона не допустит ущемления прав и интересов россиян где бы то ни было в мире, если на то нет никаких оснований; россиян, которые не имеют отношения к каким бы то ни было противоправным действиям», — цитирует агентство заявление представителя Кремля.
Напомним, 31-летнего Станислава Лисова, приехавшего в Испанию во время отпуска, задержали в аэропорту Барселоны 13 января.
Полицейские заявили, что задержание производится по запросу ФБР и Интерпола.
Никаких обвинений таганрожцу официально не предъявляли.
Сейчас Станислав Лисов находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.
Сообщается, что в связи с инцидентом сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов россиянина.
Российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания Станислава Лисова.