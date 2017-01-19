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14:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Испании донского программиста

Представитель Кремля заявил, что Россия не допустит безосновательного ущемления прав своих граждан, где бы они не находились.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Испании программиста из Таганрога Станислава Лисова, сообщает ТАСС.

«Российская сторона не допустит ущемления прав и интересов россиян где бы то ни было в мире, если на то нет никаких оснований; россиян, которые не имеют отношения к каким бы то ни было противоправным действиям», — цитирует агентство заявление представителя Кремля.

Напомним, 31-летнего Станислава Лисова, приехавшего в Испанию во время отпуска, задержали в аэропорту Барселоны 13 января.

Полицейские заявили, что задержание производится по запросу ФБР и Интерпола.

Никаких обвинений таганрожцу официально не предъявляли.

Сейчас Станислав Лисов находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

Сообщается, что в связи с инцидентом сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов россиянина.

Российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания Станислава Лисова.

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