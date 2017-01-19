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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма пожелал жителям Донбасса возвращения к мирной жизни

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Крымчане с волнением следят за событиями в Донбассе и желают жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик мира и процветания, сказал в четверг в Симферополе глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Делегации ДНР и ЛНР находятся в Крыму с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова. Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады, на которой было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.

«Люди в Донецке и Луганске сегодня вынуждены с оружием в руках защищать свои интересы, духовное и культурное пространство. Мы морально поддерживаем, знаем как это тяжело, верим в победу здравого дела. Мы желаем нашим друзьям мира, спокойствия, благополучия и процветания, это то, за что они сегодня бьются с оружием в руках», — сказал Аксенов на форуме славянского единства «С Россией навеки».

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