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15:12 (мск), источник: Ipress.ua

Садовый предупредил о чрезвычайной экологической ситуации во Львове

Во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

Источник: Ipress.ua

Об этом говорится в видеообращении мэра города Львов Андрея Садового.

«Сегодня с утра прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города и мы официально сообщили в государственные органы о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации», — заявил Садовый.

По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что «или очень серьезные проблемы с вывозом мусора, или вообще некуда его вывозить».

Садовый также обратился к международным экологическим организациям, городам-партнерам за рубежом и посольствам иностранных государств с просьбой о помощи.

«Потенциальный экологический кризис может получить международный характер, а его последствия — почувствовать жители соседних государств», — заявляет мэр Львова.

По его словам, город 8 месяцев «находится в мусорной блокаде» и ждет помощи от центральной власти. Садовый связывает сложившуюся ситуацию с «принципиальной позицией» партии «Самопомощь» в парламенте по вопросам особого статуса Донбасса и выборов на оккупированных территориях.

«У меня нет никаких полномочий, ни желания торговать интересами страны даже в таких чрезвычайных условиях, созданных для Львова. Поэтому я буду действовать в пределах полномочий и компетенций, которыми наделен мэр Львова», — заявил он.

В то же время, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в facebook сообщил о созыве внеочередной сессии Львовского городского совета на 19 января из-за критической ситуации с вывозом твердых бытовых отходов.

Проблемы с вывозом мусора в Львове продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 в селе Большие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел сдвиг, и под завалами оказались четыре человека — трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех человек обнаружили, четвертого до сих пор не нашли.

Ранее Кабинет министров Украины дал согласие львовским властям по привлечению средств Европейского инвестиционного банка на сумму в 75 млн евро для рекультивации полигона.

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