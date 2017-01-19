Ирина Волынец не смогла добиться отмены результатов выборов в Госдуму

В нем она просила отменить результаты выборов по округу, победителем которых стал единоросс Алексей Бурнашов, отменить решение КИК о результатах выборов, провести повторный подсчет голосов.

По мнению истца, господин Бурнашов не мог быть зарегистрирован в качестве кандидата, так как на момент выдвижения имел долю в иностранной компании DVD GROUP s.r.o., зарегистрированной в Чешской Республике. Сокрытие информации, по ее мнению, могло существенно повлиять на волеизъявление избирателей.

Избирком и представитель господина Бурнашова исковые требования не признавали. Мотивировочная часть решения будет изготовлена завтра.