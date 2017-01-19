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15:37 (мск), источник: 365info.kz

Россия пригласила США на переговоры в Астане

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия пригласила США на переговорную площадку по Сирии.

Источник: 365info.kz

— Уже пригласили, — сказал Лавров, отвечая на вопрос, при каких условиях Россия может пригласить США на переговорную площадку по Сирии, передает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел Российской Федерации отметил, что точный список состава переговорщиков по Сирии поступит после официального ответа США.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров в Астане.

Казахстанская сторона подтвердила готовность к проведению встречи. Рабочая дата переговоров — 23 января.

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