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15:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Коммунист Коньков послал шансонье Новикова искать деньги

На достройку «Бухты Квинс».

Источник: УралИнформБюро

Подрядчиком достройки ПЖСК «Бухта Квинс» может выступить строительная корпорация «Маяк» экс-депутата свердловского Заксобрания Владимира Конькова или одна из ее дочерних компаний.

Как подтвердил «Уралинформбюро» сам бизнесмен, он уже подписал с Александром Новиковым предварительное соглашение об участии в проекте. Однако вопрос о том, кто будет финансировать работы, оценивающиеся в 1,5 миллиарда рублей, и будет ли в реальности — остается открытым. «Это вопрос к Новикову», — пояснил коммунист В. Коньков.

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Стоит отметить, что у Корпорации «Маяк» плохая репутация в части работы с обманутыми дольщиками. Ранее компания уже брала на себя обязательства по решению проблем владельцев недостроенных квартир на улице Рощинская в Екатеринбурге. Из областного бюджета для этого было выделено в общей сложности порядка 1,5 миллиардов рублей. Часть домов была сдана, но об окончательном расселении всех пострадавших дольщиков до сих пор ничего не известно. При этом те, кто получил квартиры, жаловались на плохое качество строительных работ.

19 января 2017 года Александр Новиков заявил, что нашел решение всех проблем пострадавших дольщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Желающим он пообещал немедленно отдать деньги, а остальных заверил, что уже решен вопрос с достройкой долгожданного жилья.

Тут же выяснилось, что заявление А. Новикова о том, что деньги можно будет забрать «сразу после пресс-конференции» не соответствует действительности — пайщикам предложили подойти еще раз «завтра» без объяснения какой-либо конкретики. Теперь уточняется, что «инвестор, который займется достройкой поселка» готов лишь обеспечить выполнение работ, а о финансировании можно судить лишь по неким заявлениям бизнесмена Алибека Иванова, готового помочь своему другу Новикову в «любом размере». С какой кстати проживающий в Дубае основатель соцсети dudu выделит 1,5 миллиарда рублей пайщикам «Бухты Квинса» пока непонятно.

Тем временем в феврале, как ожидается, суд должен вернуться к вопросу о мере пресечения для А. Новикова, обвиняемого в мошенничестве и присвоении денег пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс», в результате чего те уже 5 лет не могут получить обещанные им квартиры.

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