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15:14 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов уверен в дальнейшем развитии сотрудничества Крыма с ДНР и ЛНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел встречи с делегациями Донецкой и Луганской народных республик, которые в рамках визита на полуостров приняли участие в праздновании 363-й годовщины Переяславской Рады.

Источник: AP 2016

Об этом сообщает пресс-служба главы РК.

Так, в ходе встречи с делегацией ДНР Аксенов поблагодарил коллег за визит, а также отметил необходимость сотрудничества РК с народной республикой.

«Крымчане за вас болеют, переживают, мы поддерживаем вас морально и знаем, насколько вам тяжело. Ваше мужество заряжает других. В дальнейшем будем всегда приглашать к участию в знаковых мероприятиях. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться. Огромный привет жителям, наилучшие пожелания от крымчан», — сказал глава Крыма.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко поблагодарил крымчан за приглашение.

«Мы провели очень важное мероприятие. Такие события нас объединяют, историю нельзя забывать. Мы чувствуем, что народ Крыма — это не только друг, это брат, родные для нас души. Поддержка, которую оказываете нашей республике, очень ценна», — сказал он, пригласив Аксенова с ответным визитом посетить Донецкую народную республику.

В ходе встречи с делегацией ЛНР Аксенов поблагодарил гостей за твердость духа, мужество, а также стремление отстаивать народные интересы.

В свою очередь глава ЛНР Игорь Плотницкий соотнес подвиг Переяславской Рады с событиями «Крымской весны» и выразил благодарность Республике Крым за помощь.

«Вы всегда оказывали нам всевозможную помощь. Мы чувствовали, что это помощь не республики, не правительства, это помощь братьев, членов семьи, которой мы действительно являемся. Вы нам родны не только по духу и по вере, но и по всем тем переживаниям и трудностям, которые мы сейчас проходим», — сказал глава ЛНР.

«Спасибо, что приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Переяславской рады. Это знаковое для Украины и России событие. Духовное единство наших народов никто никогда не сможет разорвать. Мы должны поддерживать отношения. Крымчане переживают за вас — ДНР и ЛНР. С точки зрения тех целей, задач, которые вы ставите по сохранению духовного пространства, мы ваши союзники и друзья», — отметил Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в среду в Симферополе прошел ряд мероприятий, приуроченных к 363-й годовщине Переяславской рады (Дню воссоединения Украины с Россией — воссоединению Руси). В них приняли участие в том числе руководители ДНР и ЛНР.

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