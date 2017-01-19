В отношении депутата Аманжана Жамалова будет проведена проверка

Проведение проверки поручено членам Центральной избирательной комиссии Марату Сарсембаеву и Ляззат Сулеймен.

Проверка назначена по фактам, изложенным в статье «Успешный» депутат Жамалов может покинуть Парламент Казахстана, опубликованной на интернет-портале 365info.kz 17 января 2017 года. В статье говорится о том, что депутат является учредителем двух ТОО.

Между тем в пункте 3 статьи 52 Конституции РК говорится, что «депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата».