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15:53 (мск), источник: Kapital.kz

В отношении депутата Аманжана Жамалова будет проведена проверка

Центральная избирательная комиссия назначила проверку в отношении депутата мажилиса Парламента РК Аманжана Жамалова. Результаты проверки должны быть предоставлены на рассмотрение ЦИК до 24 января текущего года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК.

Источник: Kapital.kz

Проведение проверки поручено членам Центральной избирательной комиссии Марату Сарсембаеву и Ляззат Сулеймен.

Проверка назначена по фактам, изложенным в статье «Успешный» депутат Жамалов может покинуть Парламент Казахстана, опубликованной на интернет-портале 365info.kz 17 января 2017 года. В статье говорится о том, что депутат является учредителем двух ТОО.

Между тем в пункте 3 статьи 52 Конституции РК говорится, что «депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата».

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