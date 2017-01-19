Додон: Работы по итогам визита в Москву предстоит много
Президент Республики Молдова Игорь Додон сообщил о том, что молдавская делегация уже вернулась из Москвы и готова приступить к реализации всех договоренностей.
Президент Республики Молдова Игорь Додон сообщил о том, что молдавская делегация уже вернулась из Москвы и готова приступить к реализации всех договоренностей.
Об этом глава государства написал на своей странице в одной из социальных сетей.
«Вернулись домой.
Глава государства поблагодарил российскую сторону, и в первую очередь, президента Российской Федерации Владимира Путина за открытость, готовность к диалогу и поиску оптимальных, конкретных решений проблем, накопившихся за последние 8 лет в
«Работы по итогам визита предстоит много. И она будет проведена. Во время визита я получал тысячи сообщений с поддержкой и одобрением той работы, которую наша делегация проводила в ходе этого визита. Уверен, с поддержкой большинства молдавского народа, у нас всё получится!», — заключил президент Молдовы.