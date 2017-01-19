Стало известно имя нового главного пристава Башкирии

Он займет вакантное с сентября кресло Зарифа Байгускарова, который перешел в Госдуму РФ.

С 2002 по 2013 год Ильнур Махмутов уже работал на различных должностях в УФССП по РБ, в том числе на должности заместителя главного пристава. Собеседники в ведомстве сообщают, что в какой-то момент в нем увидели претендента на пост руководителя башкирских приставов. В связи с этим состоялся перевод в Удмуртию. Поэтому назначение Ильнура Махмутова по факту оказалось его возвращением в Башкортостан.

«Я благодарен гражданам Удмуртской Республики за понимание и поддержку той работы, которая возложена на Службу судебных приставов. За три года службы я приложил все свои усилия, чтобы законы и решения судов на территории Удмуртии исполнялись, сделать работу Службы более эффективной, делая особый упор на добровольное исполнение должниками возложенных на них законом и судом обязанностей», — отметил Ильнур Махмутов.

Представление нового руководителя перед личным составом Управления состоится 24 января.

Справка.

Махмутов Ильнур Анварович в 2002 году с отличием окончил Башкирский государственный университет. Имеет классный чин государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса.

Трудовая деятельность:

1997 — 2002 г. — студент Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.

2002 — 2003 г. — судебный пристав-исполнитель Кугарчинского районного подразделения службы судебных приставов Главного управления Министерства юстиции РФ по Республике Башкортостан.

2003 — 2004 г. — судебный пристав-исполнитель Межрайонного подразделения по исполнению особо важных исполнительных документов службы судебных приставов УФССП по РБ.

2005 г. — судебный пристав-исполнитель специализированного отдела по исполнению особо важных исполнительных документов службы судебных приставов Главного управления ФССП по РБ.

2005 — 2007 г. — начальник отдела — старший судебный пристав Калининского районного отдела судебных приставов г. Уфы.

2007 — 2008 г. — ведущий юрисконсульт юридического отдела ООО «Баштрансгаз».

2008 — 2010 г. — начальник отдела материально-технического обеспечения УФССП по РБ.

2010 — 2013 г. — заместитель главного судебного пристава Республики Башкортостан.

С января 2013 по ноябрь 2013 года — главный судебный пристав Республики Марий Эл.

2014 — 2016 года — руководитель УФССП по Республике Удмуртия.