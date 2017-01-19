Стало известно имя нового главного пристава Башкирии
Главного судебного пристава Удмуртии Ильнура Махмутова перевели в Башкирию. Об этом сообщает
Главного судебного пристава Удмуртии Ильнура Махмутова перевели в Башкирию. Об этом сообщает
Он займет вакантное с сентября кресло Зарифа Байгускарова, который перешел в Госдуму РФ.
С 2002 по 2013 год Ильнур Махмутов уже работал на различных должностях в УФССП по РБ, в том числе на должности заместителя главного пристава. Собеседники в ведомстве сообщают, что в
«Я благодарен гражданам Удмуртской Республики за понимание и поддержку той работы, которая возложена на Службу судебных приставов. За три года службы я приложил все свои усилия, чтобы законы и решения судов на территории Удмуртии исполнялись, сделать работу Службы более эффективной, делая особый упор на добровольное исполнение должниками возложенных на них законом и судом обязанностей», — отметил Ильнур Махмутов.
Представление нового руководителя перед личным составом Управления состоится 24 января.
Справка.
Махмутов Ильнур Анварович в 2002 году с отличием окончил Башкирский государственный университет. Имеет классный чин государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса.
Трудовая деятельность:
1997 — 2002 г. — студент Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
2002 — 2003 г. — судебный
2003 — 2004 г. — судебный
2005 г. — судебный
2005 — 2007 г. — начальник отдела — старший судебный пристав Калининского районного отдела судебных приставов г. Уфы.
2007 — 2008 г. — ведущий юрисконсульт юридического отдела ООО «Баштрансгаз».
2008 — 2010 г. — начальник отдела
2010 — 2013 г. — заместитель главного судебного пристава Республики Башкортостан.
С января 2013 по ноябрь 2013 года — главный судебный пристав Республики Марий Эл.
2014 — 2016 года — руководитель УФССП по Республике Удмуртия.