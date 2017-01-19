Кличко прокомментировал предложение Савченко «сдать» Крым

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал предложение депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, заявившей, что следовало бы отдать Крым за Донбасс.

«Хочу сказать — ни Донбасс, ни Крым отдавать мы не собираемся. Это территория Украины. Целостность Украины — самый главный приоритет для нас. Будапештский меморандум, где в том числе Россия гарантировала независимость Украины. И это принципиальные вопросы во внешней политике Украины. Все остальное комментировать, кто что сказал, я думаю, что не имеет смысла», — прокомментировал по просьбе журналистов слова Савченко Виталий Кличко.

На днях депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила «сдать» Крым, чтобы «ещё и из Донбасса не вышло новое Приднестровье».