Кличко прокомментировал предложение Савченко «сдать» Крым
Мэр Киева высказался против идей депутата Верховной рады Украины.
Мэр Киева высказался против идей депутата Верховной рады Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал предложение депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, заявившей, что следовало бы отдать Крым за Донбасс.
«Хочу сказать — ни Донбасс, ни Крым отдавать мы не собираемся. Это территория Украины. Целостность Украины — самый главный приоритет для нас. Будапештский меморандум, где в том числе Россия гарантировала независимость Украины. И это принципиальные вопросы во внешней политике Украины. Все остальное комментировать, кто что сказал, я думаю, что не имеет смысла», — прокомментировал по просьбе журналистов слова Савченко Виталий Кличко.
На днях депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила «сдать» Крым, чтобы «ещё и из Донбасса не вышло новое Приднестровье».