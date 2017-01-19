Свердловское правительство вышло с каникул. Куйвашев раздал первые поручения
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января, ИА УралПолит.Ru. Сегодня, 19 января, состоялось первое в 2017 году заседание правительства Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января, ИА УралПолит.Ru. Сегодня, 19 января, состоялось первое в 2017 году заседание правительства Свердловской области.
С этого года министры и другие чиновники переходят на новые методы работы — в рамках проектов.
Главным вопросом стала реализация в регионе положений из послания президента. По итогам заседания губернатор Евгений Куйвашев подписал список первых поручений министрам.
Главное новшество заключается в том, что в 2017 году правительство переходит на проектную работу. По каждому из 11 приоритетных направлений, обозначенных на федеральном уровне, будет создан проектный офис. В правительстве же будет работать проектный комитет, в который войдут заместители губернатора,
Ключевое изменение — переход чиновников от работы по поручениям к работе по проектам. Главное — результат, который можно рассмотреть по конкретным показателям.
«Мы переходим к реализации проектного подхода, когда работа идет из ориентации на конкретный результат. Сегодня работа по указаниям: сделать вот это и вот это. Но главным критерием эффективности деятельности является изменение показателей
На этой неделе президент Владимир Путин утвердил новые основы госполитики развития регионов. В документе, в частности, прописаны возможные изменения бюджетной поддержки регионов из федерального центра — финансирование так же будет зависеть от конкретных результатов и достижения показателей.