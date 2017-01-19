Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Толкалина и Кончаловский расстались
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Жаль, что это происходит за спиной": актрису заменили на Бузову
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
12Юбилей Ренаты Литвиновой
10«Бегущий огонь»
16:42 (мск), источник: РИА Крым

Захарченко и Плотницкий стали почетными членами «Русской общины Крыма»

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости (Крым). Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий стали почетными членами общественной организации «Русская община Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Удостоверения почетных членов организации им вручил в Симферополе председатель РОК, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Кроме того, такие удостоверения он вручил председателям Народных советов ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Владимиру Дегтяренко.

«Будем считать, что это своеобразное, символическое гражданство от всей большой “Русской общины Крыма” не только как организации, от всех нас, крымчан, потому что к этим людям мы относимся с огромным уважением. Они — часть нашего великого славянского единства», — подчеркнул Цеков.

В четверг в Симферополе прошел Форум славянского единства «С Россией навеки», участники которого призвали жителей юго-востока Украины прекратить гражданскую войну в Донбассе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Астролог рассказал, чего ждать от наступающего года петуха
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
ФАС: перевод соцвыплат на карту «Мир» нарушит конкуренцию
Литовский суд вызвал Горбачева на допрос
Бизнес-центр обрушился в Тегеране: погибли 30 пожарных
Минкомсвязи задумалось над корректировкой «закона Яровой»
Под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба, есть погибшие
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей ЧЕ-2020 Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь