Антон Алиханов побывал с рабочим визитом в Советске

В приграничном с Литвой городе Советске он посетил самое крупное в муниципалитете предприятие. Оно обеспечивает работой не только советчан, но и жителей соседнего Славска и Немана.

Антону Алиханову показали линию, где производят крабовые палочки. Здесь же на предприятии Антон Алиханов встретился с членами Ассоциации иностранных инвесторов. «Когда откроют новый мост в Литву через реку Неман?» — с этого вопроса бизнесмены начали диалог с главой региона.

Антон Алиханов пояснил, что изначально движение по новой международной переправе планировалось открыть в 2018 году. И эти сроки должны быть соблюдены. То есть уже в следующем году большегрузный транспорт должен пойти в объезд города Советска, избавив его дороги от дополнительной нагрузки.