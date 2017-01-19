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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Януковича могут снова объявить в международный розыск

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича 26—29 января, заявил начальник украинского бюро организации Василий Неволя.

Источник: РИА Новости

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича 26—29 января, заявил начальник украинского бюро организации Василий Неволя.

«Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича — ред.). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола — ред.) будет 26 — 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен», — цитирует его слова информагентство «Украинские новости».

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Неволя отметил, что комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича из-за активной позиции его адвокатов в этом вопросе.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила Конституцию и назначила новые президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко. Киевские силовики завели на Януковича и других бывших чиновников уголовные дела. В начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения Януковича к уголовной ответственности и обратилась к России с просьбой об экстрадиции бывшего президента. Украинские правоохранители подозревают Януковича в создании преступной организации, злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества и по ряду других статей.

Однако в июле 2015 года информация о Януковиче из базы Интерпола исчезла, ведомство удалило из рубрики разыскиваемых лиц файл с его данными. МВД Украины сообщало, что информация о нем временно удалена в связи с обжалованием его международного розыска.

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