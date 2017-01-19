Януковича могут снова объявить в международный розыск

«Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича — ред.). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола — ред.) будет 26 — 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен», — цитирует его слова информагентство «Украинские новости».

Неволя отметил, что комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича из-за активной позиции его адвокатов в этом вопросе.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила Конституцию и назначила новые президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко. Киевские силовики завели на Януковича и других бывших чиновников уголовные дела. В начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения Януковича к уголовной ответственности и обратилась к России с просьбой об экстрадиции бывшего президента. Украинские правоохранители подозревают Януковича в создании преступной организации, злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества и по ряду других статей.

Однако в июле 2015 года информация о Януковиче из базы Интерпола исчезла, ведомство удалило из рубрики разыскиваемых лиц файл с его данными. МВД Украины сообщало, что информация о нем временно удалена в связи с обжалованием его международного розыска.