Кадровые перестановки в полиции Челябинска
В ОП «Металлургический» назначен новый руководитель.
В ОП «Металлургический» назначен новый руководитель.
В полиции Челябинска произведен ряд кадровых перестановок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, подполковник полиции, бывший начальник отдела уголовного розыска УМВД Челябинска Евгений Дунаев назначен на должность начальника ОП «Металлургический». В должности же руководителя угрозыска его сменил
Оба приказа вступили в силу с 19 января 2017 года.
Также в ходе сегодняшнего заседания по подведению итогов
Кроме того, поощрения получили сотрудники полка ДПС, в канун Нового года задержавшие двух преступников, убивших челябинца и угнавших его автомобиль.