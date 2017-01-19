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16:16 (мск), источник: dostup1.ru

Кадровые перестановки в полиции Челябинска

В ОП «Металлургический» назначен новый руководитель.

В полиции Челябинска произведен ряд кадровых перестановок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, подполковник полиции, бывший начальник отдела уголовного розыска УМВД Челябинска Евгений Дунаев назначен на должность начальника ОП «Металлургический». В должности же руководителя угрозыска его сменил экс-начальник ОП «Курчатовский», подполковник полиции Михаил Власов.

Оба приказа вступили в силу с 19 января 2017 года.

Также в ходе сегодняшнего заседания по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в 2016 году несколько сотрудников Управления МВД России по Челябинску были повышены в звании.

Кроме того, поощрения получили сотрудники полка ДПС, в канун Нового года задержавшие двух преступников, убивших челябинца и угнавших его автомобиль.

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