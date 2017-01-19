Алиханов: В мае после реконструкции откроем левую часть «Храброво»

Данную тему подняли бизнесмены, передает корреспондент калининградских «Вестей».
«Стройка идет и в мае левую часть будем открывать и ей пользоваться», — пояснил Антон Алиханов.
Он также рассказал, что на следующей неделе в Калининград прибудут представители Росавиации. Вместе с ними пройдет совещание, на котором обсудят реконструкцию аэропорта. Речь идет не только о здании аэровокзала, но и расширении взлетно-посадочной полосы.
«Были сомнения по полосе, но новый подрядчик говорит, что успеет все выполнить. Понятно, что технологические окна в какой-то момент будут увеличены, но постараемся сохранить количество рейсов», — отметил глава Калининградской области.