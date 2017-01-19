Алиханов: В мае после реконструкции откроем левую часть «Храброво»

Данную тему подняли бизнесмены, передает корреспондент калининградских «Вестей».

«Стройка идет и в мае левую часть будем открывать и ей пользоваться», — пояснил Антон Алиханов.

Он также рассказал, что на следующей неделе в Калининград прибудут представители Росавиации. Вместе с ними пройдет совещание, на котором обсудят реконструкцию аэропорта. Речь идет не только о здании аэровокзала, но и расширении взлетно-посадочной полосы.