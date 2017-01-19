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17:13 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханов: В мае после реконструкции откроем левую часть «Храброво»

Весной должна быть завершена часть работ по реконструкции калининградского аэропорта «Храброво». Об этом Антон Алиханов заявил в ходе встречи с членами Ассоциации иностранных инвесторов, которая состоялась 19 января в Советске.

Данную тему подняли бизнесмены, передает корреспондент калининградских «Вестей».

«Стройка идет и в мае левую часть будем открывать и ей пользоваться», — пояснил Антон Алиханов.

Он также рассказал, что на следующей неделе в Калининград прибудут представители Росавиации. Вместе с ними пройдет совещание, на котором обсудят реконструкцию аэропорта. Речь идет не только о здании аэровокзала, но и расширении взлетно-посадочной полосы.

«Были сомнения по полосе, но новый подрядчик говорит, что успеет все выполнить. Понятно, что технологические окна в какой-то момент будут увеличены, но постараемся сохранить количество рейсов», — отметил глава Калининградской области.

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