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17:26 (мск), источник: Tengrinews

Переброску войск и боевые стрельбы провели военнослужащие РК в рамках учений

В Вооруженных Силах Казахстана завершаются командно-штабные учения с соединениями и воинскими частями региональных командований и родов войск.

Источник: Tengrinews

В Вооруженных Силах Казахстана завершаются командно-штабные учения с соединениями и воинскими частями региональных командований и родов войск, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Свыше 1 500 военнослужащих с привлечением более 200 единиц военной техники отработали целый комплекс задач от приведения в боевую готовность до переброски войск в районы боевого предназначения.

В частности, в рамках учений на западе Казахстана после совершения 800-километровой переброски войск железнодорожным транспортом по прибытии в пункт назначения военнослужащие осуществили выгрузку вооружения и военной техники, после чего совершили марш на полигон «Бейнеу», где провели боевые стрельбы. На юге страны осуществлен марш военной техники с полигона «Сарыозек» на полигон в районе города Капшагай своим ходом и на большегрузных тралах.

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В то же время на востоке Казахстана на учебном полигоне «Шыгыс» отработаны вопросы организации боевых действий, обеспечения стрельбы, а также подготовки к совершению марша в пункт постоянной дислокации в условиях низких температур.

В Региональном командовании «Астана» в рамках учений на полигоне «Спасск» командованием проверена реализация мероприятий по приведению в боевую готовность. Личный состав войск регионального командования, управления бригады территориальной обороны и органов военного управления приступил к завершающему этапу — отработке действий по поддержанию режима военного положения.

Напомним, что командно-штабные учения в Вооруженных Силах Казахстана стартовали 16 января одновременно на нескольких полигонах на востоке, западе и юге страны. Замысел учений направлен на отработку вопросов действий войск при приведении в высшие степени боевой готовности, выполнении мобилизационных мероприятий, совершении марша в районы боевого предназначения, а также локализации кризисных ситуаций.

Выполняя задачу по передислокации в район боевого предназначения, военнослужащие преодолели на лыжах десятки километров. Переброска техники осуществлялась своим ходом, железнодорожным транспортом и на тралах.

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