Переброску войск и боевые стрельбы провели военнослужащие РК в рамках учений

В Вооруженных Силах Казахстана завершаются командно-штабные учения с соединениями и воинскими частями региональных командований и родов войск, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Свыше 1 500 военнослужащих с привлечением более 200 единиц военной техники отработали целый комплекс задач от приведения в боевую готовность до переброски войск в районы боевого предназначения.

В частности, в рамках учений на западе Казахстана после совершения 800-километровой переброски войск железнодорожным транспортом по прибытии в пункт назначения военнослужащие осуществили выгрузку вооружения и военной техники, после чего совершили марш на полигон «Бейнеу», где провели боевые стрельбы. На юге страны осуществлен марш военной техники с полигона «Сарыозек» на полигон в районе города Капшагай своим ходом и на большегрузных тралах.