Переброску войск и боевые стрельбы провели военнослужащие РК в рамках учений
В Вооруженных Силах Казахстана завершаются
В Вооруженных Силах Казахстана завершаются
В Вооруженных Силах Казахстана завершаются
Свыше 1 500 военнослужащих с привлечением более 200 единиц военной техники отработали целый комплекс задач от приведения в боевую готовность до переброски войск в районы боевого предназначения.
В частности, в рамках учений на западе Казахстана после совершения 800-километровой переброски войск железнодорожным транспортом по прибытии в пункт назначения военнослужащие осуществили выгрузку вооружения и военной техники, после чего совершили марш на полигон «Бейнеу», где провели боевые стрельбы. На юге страны осуществлен марш военной техники с полигона «Сарыозек» на полигон в районе города Капшагай своим ходом и на большегрузных тралах.
В то же время на востоке Казахстана на учебном полигоне «Шыгыс» отработаны вопросы организации боевых действий, обеспечения стрельбы, а также подготовки к совершению марша в пункт постоянной дислокации в условиях низких температур.
В Региональном командовании «Астана» в рамках учений на полигоне «Спасск» командованием проверена реализация мероприятий по приведению в боевую готовность. Личный состав войск регионального командования, управления бригады территориальной обороны и органов военного управления приступил к завершающему этапу — отработке действий по поддержанию режима военного положения.
Напомним, что
Выполняя задачу по передислокации в район боевого предназначения, военнослужащие преодолели на лыжах десятки километров. Переброска техники осуществлялась своим ходом, железнодорожным транспортом и на тралах.