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16:48 (мск), источник: РИА Новости

Захарченко пригласил Аксенова посетить Донбасс

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко пригласил главу Крыма Сергея Аксенова посетить Донбасс.

Источник: РИА Новости

Аксенов провел встречи с делегациями ДНР и ЛНР, которые находятся в Крыму с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова.

«В рамках встречи Александр Захарченко пригласил Сергея Аксенова с ответным визитом посетить Донецкую народную республику», — сообщает пресс-служба главы Крыма.

При этом в рамках второй встречи Сергей Аксенов был награжден почетным знаком от народа Луганской народной республики. В свою очередь Аксенов пригласил представителей ДНР и ЛНР и в дальнейшем участвовать в мероприятиях, проходящих в Крыму. Одно из таких — фестиваль «Великое русское слово», который традиционно проходит в республике в июне.

«Крымчане чувствуют близость с вами и духовное родство, которое, уверен, не разорвется. Мы всегда будем союзниками и друзьями. Готовы оказывать максимальное содействие в рамках работы наших общественных организаций, с удовольствием предлагаем руку помощи. Низкий поклон от всех крымчан! Ваше дело правое!» — написал Аксенов по итога встреч на своей странице в Facebook.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

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