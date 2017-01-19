Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
В Петербурге полиция задержала актрису во время спектакля
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Жаль, что это происходит за спиной": актрису заменили на Бузову
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
12Юбилей Ренаты Литвиновой
10«Бегущий огонь»
16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Литовский суд вызвал Горбачева на допрос

Вильнюсский окружной суд вручил повестку первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Источник: РИА "Новости"

Политика намерены допросить в рамках дела о событиях января 1991 года в литовской столице. Об этом в четверг, 19 января, сообщает портал Delfi.

По словам судьи Айноры Корнелии Мацявичене, повестка была вручена в декабре 2016-го. Литовский суд отправил уведомление по почте и получил подтверждение того, что адресат получил извещение.

Еще одну повестку бывшему президенту Советского Союза направили по каналам министерства юстиции республики, третью — по электронной почте.

В суде отметили, что также готовы допросить Горбачева в режиме видеоконференции.

Читайте также
Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить

О решении допросить бывшего главу советского государства в окружном суде сообщили в октябре 2016-го В январе того же года литовская прокуратура в рамках дела о событиях 1991 года в Вильнюсе заочно обвинила 92-летнего бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР».

В том же месяце надзорное ведомстве республики информировало об отказе Москвы допросить Горбачева по просьбе литовских правоохранительных органов. Российские власти сослались на положение Конвенции Совета Европы от 1959 года «О взаимопомощи в уголовных делах», согласно которому правовая помощь не предоставляется, если это может повредить суверенитету или безопасности получившей просьбу страны, ее общественному порядку или другим существенным интересам.

В начале 1990-х прокуратура Литвы возбудила дело по событиям 13 января 1991 года.

Тогда советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, в ходе операции 15 человек погибли и около 600 получили ранения.

В 2010 году по делам в отношении 23 подозреваемых (большинство из которых россияне, а двое — граждане Белоруссии) был отменен срок давности. Подозреваемые объявлены в розыск на территории Евросоюза.

Комментарии
3
Михаил
Хех. На самого слабого наехали, стараясь укусить Россию. На кого-нибуть из нынешнего нашего инстемблешмента попробовали наехать, но шавки всегда трусливы пукнуть выше травы, громче воды.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Tavovic
Михал Сергеич , подскажу вам для них ответ : Atvykstame į užpakalį klounai.И вопросов боле не будет )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
сергей устюгов
Э..ХХХ Намазать бы ему лоб зеленкой заслужил ой как заслужил!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Порошенко рассказал, в чем виновата Россия
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
ФАС: перевод соцвыплат на карту «Мир» нарушит конкуренцию
Бизнес-центр обрушился в Тегеране: погибли 30 пожарных
Минкомсвязи задумалось над корректировкой «закона Яровой»
Под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба, есть погибшие
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей ЧЕ-2020 Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь