Литовский суд вызвал Горбачева на допрос

Источник: РИА "Новости"

Политика намерены допросить в рамках дела о событиях января 1991 года в литовской столице. Об этом в четверг, 19 января, сообщает портал Delfi. По словам судьи Айноры Корнелии Мацявичене, повестка была вручена в декабре 2016-го. Литовский суд отправил уведомление по почте и получил подтверждение того, что адресат получил извещение.

Еще одну повестку бывшему президенту Советского Союза направили по каналам министерства юстиции республики, третью — по электронной почте.

В суде отметили, что также готовы допросить Горбачева в режиме видеоконференции.

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О решении допросить бывшего главу советского государства в окружном суде сообщили в октябре 2016-го В январе того же года литовская прокуратура в рамках дела о событиях 1991 года в Вильнюсе заочно обвинила 92-летнего бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР». В том же месяце надзорное ведомстве республики информировало об отказе Москвы допросить Горбачева по просьбе литовских правоохранительных органов. Российские власти сослались на положение Конвенции Совета Европы от 1959 года «О взаимопомощи в уголовных делах», согласно которому правовая помощь не предоставляется, если это может повредить суверенитету или безопасности получившей просьбу страны, ее общественному порядку или другим существенным интересам. В начале 1990-х прокуратура Литвы возбудила дело по событиям 13 января 1991 года.

Тогда советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, в ходе операции 15 человек погибли и около 600 получили ранения.