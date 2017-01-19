Гордума Арзамаса досрочно прекратила полномочия мэра города

На заседании также были определены время и дата проведения конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность нового главы города, она состоится 10 февраля текущего года в 13.00. Членами комиссии от арзамасской Думы назначен Василий Савинкин, Алексей Царев, Андрей Медин, Роман Кудряшев, Сергей Карпов.

В пресс-службе мэра заявили также, что ряд депутатов сталкиваются с давлением в связи с переходом Арзамаса на одноглавую систему управления МСУ.