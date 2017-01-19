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17:02 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Гордума Арзамаса досрочно прекратила полномочия мэра города

На заседании 19 января Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий мэра Арзамаса Татьяны Парусовой, сообщает пресс-служба. Временно исполняющим полномочия главы города назначен председатель Думы Михаил Мухин.

На заседании также были определены время и дата проведения конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность нового главы города, она состоится 10 февраля текущего года в 13.00. Членами комиссии от арзамасской Думы назначен Василий Савинкин, Алексей Царев, Андрей Медин, Роман Кудряшев, Сергей Карпов.

В пресс-службе мэра заявили также, что ряд депутатов сталкиваются с давлением в связи с переходом Арзамаса на одноглавую систему управления МСУ.

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