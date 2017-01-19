Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену «закона Яровой»

Петиция за отмену закона на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тыс. подписей. В качестве причин отмены закона инициаторы петиции указывали, что на постройку инфраструктуры для реализации «закона Яровой» потребуется более 5 трлн рублей.

«Также этот закон противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения. Просим отменить данный закон, так как данный закон требует огромных денег может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов», — говорится в обращении.

Однако рабочая группа установила, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты указывают, что профильные ведомства проводят работу по «существенному» смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.