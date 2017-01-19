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18:08 (мск), источник: Интерфакс

Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену «закона Яровой»

Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписей.

Источник: Reuters

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, сочла недопустимой отмену так называемого «закона Яровой».

Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов.
перечень выводов по итогам заседания экспертной комиссии

Петиция за отмену закона на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тыс. подписей. В качестве причин отмены закона инициаторы петиции указывали, что на постройку инфраструктуры для реализации «закона Яровой» потребуется более 5 трлн рублей.

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«Также этот закон противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения. Просим отменить данный закон, так как данный закон требует огромных денег может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов», — говорится в обращении.

Однако рабочая группа установила, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты указывают, что профильные ведомства проводят работу по «существенному» смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

Так, Минкомсвязи и Минпромторг РФ при согласовании с рядом силовых ведомств предлагают снизить объём хранения избыточной информации для операторов связи и интернет-компаний в рамках реализации «закона Яровой» в 10 раз, а сроки хранения вводить поэтапно.

По подсчетам Минкомсвязи и Минпромторга, затраты операторов при исполнении требований антитеррористического «пакета Яровой» с учётом их смягчения составят около 100 млрд рублей.

В ходе заседания экспертная рабочая группа дала рекомендации правительству РФ провести дополнительную оценку технических, организационных, финансово-экономических и социальных аспектов применения норм.

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Также правительству дана рекомендация исключить избыточный трафик из объема информации, подлежащей хранению и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения, следует из проекта заключения рабочей группы.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон “О противодействии терроризму” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

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«Антитеррористические поправки» обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев.

Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года.

Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет целого ряда решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что реализация закона приведет к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль в связи с потенциальными расходами на приобретение оборудования.

Комментарии
6
Сергей Донцов
они не народ защищают, а себя от народа.
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Антилицемер
Яровую и её Dебильные грёзы в топку!
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А Б
Было бы странно, если бы эксперты правительства высказали иную точку зрения. Их мнение продиктовано жёсткими установками власти, направленными на сохранение самой себя. Именно поэтому они будут отстаивать эту позицию.
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