Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену «закона Яровой»
Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписей.
Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписей.
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, сочла недопустимой отмену так называемого «закона Яровой».
Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов.
Петиция за отмену закона на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тыс. подписей. В качестве причин отмены закона инициаторы петиции указывали, что на постройку инфраструктуры для реализации «закона Яровой» потребуется более 5 трлн рублей.
«Также этот закон противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения. Просим отменить данный закон, так как данный закон требует огромных денег может привести к банкротству многих
Однако рабочая группа установила, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты указывают, что профильные ведомства проводят работу по «существенному» смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.
Так, Минкомсвязи и Минпромторг РФ при согласовании с рядом силовых ведомств предлагают снизить объём хранения избыточной информации для операторов связи и
По подсчетам Минкомсвязи и Минпромторга, затраты операторов при исполнении требований антитеррористического «пакета Яровой» с учётом их смягчения составят около 100 млрд рублей.
В ходе заседания экспертная рабочая группа дала рекомендации правительству РФ провести дополнительную оценку технических, организационных,
Также правительству дана рекомендация исключить избыточный трафик из объема информации, подлежащей хранению и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения, следует из проекта заключения рабочей группы.
Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон “О противодействии терроризму” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.
«Антитеррористические поправки» обязывают операторов и
Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет,
Норма о хранении операторами и
Операторы и