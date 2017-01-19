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19:02 (мск), источник: УНИАН

СМИ рассказали, о чем говорили на «украинском завтраке» в Давосе

Главной темой обсуждения на «украинском завтраке» в швейцарском Давосе, организованного бизнесменом Виктором Пинчуком, стало «будущее Украины в меняющемся мире».

Источник: УНИАН

«Украинский завтрак» — это 13-и событие фонда Пинчука, которое проходит в швейцарском городе Давос вне рамок Всемирного экономического форума, передает Громадське.

Дискуссию начали бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон — чиновник, при котором проходил референдум за выход Британии из ЕС, и Роберт Гейтс, бывший министр обороны США. Модерировал мероприятие американский политический аналитик Фарид Захария.

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Из представителей Украины на мероприятии присутствуют председатель Киева Виталий Кличко, по убеждению которого «нельзя сдавать интересы Украины, но надо быть на мероприятиях, общаться с иностранной аудиторией», депутат Сергей Лещенко, а также олигарх Александр Ярославский.

Участники мероприятия дискутировали об отношениях новоизбранного президента США Дональда Трампа с Россией и сможет ли он договориться с Путиным. Это вызвало определенные вопросы у присутствующего политического истеблишмента, среди которого распространено мнение, что попытки «посидеть и поговорить с Путиным» — ерунда.

Также участники мероприятия убеждены и в том, что нельзя разменять Украину на Сирию, и что окружение Трампа все же сможет его остановить в том случае, если он начнет кардинально менять свою политику в отношении России.

Ранее бизнесмен Виктор Пинчук отказался комментировать свою статью в Wall Street Journal, посвященную «урегулированию» конфликта на востоке Украины.

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